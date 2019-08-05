РИАМО - 5 авг. Консилиум врачей принял решение ампутировать часть правой руки избитой девочки из Ингушетии, сообщил журналистам в понедельник главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед, заместитель главврача по медицинской части детской городской клинической больницы имени Филатова департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Выборнов.

«В результате проведенного комплексного лечения удалось добиться того, что сегодня мы практически уверены в сохранении верхней трети предплечья. Это позволит выполнить удаление все же омертвевших тканей с возможностью формирования культи, которое обеспечит функциональное протезирование данной конечности», - сказал Выборнов.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш добавил, что врачи постараются сохранить девочке локтевой сустав.

«На этой неделе будет первый этап хирургического лечения - удаление всех погибших тканей. Поскольку борьба за каждый миллиметр руки продолжается, то в дальнейшем будет наблюдение за раной с целью попытки возможного сохранения локтевого сустава», - сказал Мишин.

В начале июля в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии доставили семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе с переломами и гангреной верхних конечностей. Затем ребенка перевезли самолетом в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В нанесении ребенку телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю тетю девочки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.