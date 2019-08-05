РИАМО - 5 авг. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Дмитровский Погост подмосковного городского округа Шатура находится в завершающей стадии, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Сегодня на объекте трудятся 25 рабочих: отделочники, монтажники, электрики, сантехники. Внутри идет отделка стен, полов, потолка, на 70% уложена кафельная плитка», - говорится в сообщении.

В новом ФОКе будет большой универсальный зал с трибунами, предназначенный для проведения турниров по мини-футболу, баскетболу, волейболу и другим командно-игровым видам спорта. На втором этаже расположится многофункциональный малый зал. Здесь будет открыта секция борьбы, установлены тренажеры. По желанию жителей в ФОКе будет оборудована сауна.

«Ведем работы по благоустройству территории. Осталось проложить два силовых кабеля – ввести их в здание. Остальные коммуникации уже внутри: вода, тепло, канализация», – отметил начальник участка Владимир Михайлов.

В ближайшее время на объект поступит оборудование для приточно-вытяжной системы, после чего торцевая стена будет закрыта и строители завершат отделку здания внутри.