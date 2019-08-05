РИАМО - 5 авг. С начала текущего года во дворах многоквартирных домов региона ликвидировано уже более 13,5 тысяч ям, это порядка 70% от общего количества ям, уже выявленных и «оцифрованных» в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел», и по другим каналам.

«Работа по ликвидации ям во дворах подмосковных МКД будет активно продолжена в течение всего летнего периода. Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, в случае необходимости выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия», – уточняется в материале.

Эта работа проводится в Московской области уже не первый год. Так, в 2018 году уже было ликвидировано порядка 36 тысяч ям во дворах.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества выявленных и уже «оцифрованных» ям во дворах.