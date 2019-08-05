РИАМО - 5 авг. Центральный банк России подвел итоги первого полугодия 2019 года на ипотечном рынке Московского региона и выявил снижение количества выданных ипотечных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«В первом полугодии 2019 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 283,5 миллиарда рублей, что на 4,5% больше, чем в первом полугодии 2018 года. При этом количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) сократилось на 6,1%, до 70,6 тысячи», – говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2019 года количество ИЖК в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, сократилось на 2,9%, до 37,8 тысячи, при этом объем вырос до 175,5 миллиарда рублей (плюс 7,3%).

Количество ИЖК в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 32,8 тысячи (минус 9,5%), объем ИЖК вырос на 0,2%, до 108 миллиардов рублей.

Средневзвешенный срок кредитования в Москве и в Московской области составил 18 лет 4 месяца.

Условия предоставления ипотеки несколько ужесточились. В июне по сравнению с январем 2019 года ставка по рублевой ипотеке в Москве выросла на 0,2 процентных пункта, а в Московской области – на 0,4 процентных пункта. При этом в июне по сравнению с маем ценовые условия ипотечного кредитования стали улучшаться: средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в регионе в июне 2019 года снизилась до 10,2% годовых (в мае 2019 года в Москве – 10,5% годовых, в Московской области – 10,4% годовых).

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение полугодия было выдано всего 10 ипотечных жилищных кредитов на сумму 275,6 миллиона рублей.

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