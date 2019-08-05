РИАМО - 5 авг. С начала текущего года Главгосстройнадзор Подмосковья выдал 25 заключений о соответствии техническим регламентам (ЗОСТ) с правом привлечения средств по новой схеме финансирования с использованием эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С начала 2019 года Главгосстройнадзор Московской области выдал 72 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ, из которых 25 с правом привлекать средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе ведомство подтвердило соответствие строительных компаний ООО «Специализированный застройщик «РК-Газсетьсервис» Коломна», ООО «СЗ «Триумф Элит Констракшн Инк.», ООО «Специализированный застройщик СК Профи-Инвест» требованиям 214-ФЗ.

Застройщикам выдали соответствующие заключения по новой схеме финансирования долевого строительства. Таким образом, компании при реализации рассмотренных проектов имеют право привлекать деньги граждан с использованием счетов эскроу.

ООО «Специализированный застройщик «РК-Газсетьсервис» Коломна» получило два заключения о соответствии на жилой дом 13 и 14. Объекты возводятся на территории ЖК «Подлипки-город» в Коломне. Дом 13 рассчитан на 45 квартир, площадь которых составит 2,5 тысячи квадратных метров, дом 14 рассчитан на 30 квартир, площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

ООО «СЗ «Триумф Элит Констракшн Инк.» получило заключение о соответствии на дом №4 в ЖК «Победа» на улице Горки Киовские в городском округе Лобня. Дом рассчитан на 330 квартир, площадь которых составит порядка 20 тысяч квадратных метров.

ООО «Специализированный застройщик СК Профи-Инвест» получило заключение о соответствии на дом с паркингом второй очереди ЖК «31 квартал» в Пушкинском городском округе. Дом рассчитан на 964 квартиры, площадь которых составит 45,1 тысячи квадратных метров, паркинг рассчитан на 428 машино-мест.

«В рамках новой схемы финансирования теперь средства граждан депонируются на счетах эскроу в уполномоченном банке на весь период строительства объектов», – подчеркнул руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.