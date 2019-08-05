РИАМО - 5 авг. Суды Москвы отправили под административный арест 89 человек за участие в несогласованном митинге в центре города 27 июля, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«По состоянию на 5 августа, в суды Москвы поступили 1108 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям статьи 20.2 КоАП РФ. Из этого числа уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, из числа данных материалов по 89 назначены административные аресты; по 376 - штрафы, по двум - обязательные работы. Еще 13 материалов возвращены.

Он отметил, что штрафы для задержанных участников акции составили от 10 тысяч рублей и выше, а также сроки арестов - от трех суток и выше.

«Вместе с этим рассмотрение остальной части материалов назначено на будущие рабочие дни, в том числе в связи с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах. Так, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской области, Тульской, Калужской, Самарской и других регионах», - добавил представитель пресс-службы.

Несанкционированный митинг прошел 27 июля на Тверской в Москве. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По итогам акции было заведено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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