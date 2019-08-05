РИАМО - 5 авг. Муниципальный центр управления заработает в Павловском Посаде с сентября по вопросам ЖКХ, энергетики, архитектурно-технического надзора, дорог, медицины и образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Центр управления регионом (ЦУР) начал функционировать весной этого года в доме правительства Московской области. Данная платформа является единой точкой мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на обращения жителей Подмосковья. Центры также заработают во всех муниципалитетах региона.

«В городском округе он (центр – ред.) начнет действовать 2 сентября. В Павловском Посаде уже определены блоки, по которым будет работать центр управления: ЖКХ и энергетика, архитектурно-технический надзор, дороги, медицина, образование», – говорится в сообщении.

По направлениям сформированы команды сотрудников. Сейчас ведется закупка оборудования, обеспечиваются условия для эффективной и бесперебойной работы центра.

«Муниципальный ЦУР станет для нас своеобразной интерактивной картой, с помощью которой мы будем видеть проблемные точки и решать важнейшие вопросы. Информация будет обрабатываться в кратчайшие сроки, это позволит устранять трудности максимально оперативно», – отметил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.