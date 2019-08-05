РИАМО - 5 авг. Для жителей городского округа Озеры 10 августа в честь Дня города подготовили масштабную праздничную программу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 2019 году городу Озеры исполняется 94 года.

«Для проведения праздничных мероприятий предусмотрено несколько площадок, они будут работать в течение дня», – говорится в сообщении.

Жителей ждут общегородская зарядка, соревнования по шашкам, шахматам, домино, турнир по стритболу, первенство по футболу среди мужских команд, соревнования по автомодельному спорту «Радиоуправляемый дрифт», фестиваль красок «Жара», фотовыставка, мастер-класса по слайму и множество других мероприятий.

Кроме того, вечером состоятся выступления Сергея Любавина, группы «Лицей», кавер группы «АудиоБит», группы «Ассорти», светодиодное шоу «Квинтэссэнс». Завершится праздник салютом.