РИАМО - 5 авг. В подмосковном Долгопрудном проводится благоустройство трех тематических детских площадок, две из которых располагаются в Центральном парке и одна - в Березовой роще в микрорайоне Шереметьевский, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Речь идет о детских площадках, расположенных на так называемых территориях общего пользования. Благоустройство проходит в рамках программы «Комфортная городская среда», финансирование осуществляется из регионального и муниципального бюджетов», - отмечается в материале.

Как сообщил начальник управления по строительству, транспорту, архитектуре и земельным вопросам администрации Долгопрудного Дмитрий Орлин, площадки будут тематические – в Центральном парке появятся «Космос» и «Замок», в Березовой роще расположится еще один «Космос».

«Работы по асфальтировке одновременно всех трех площадок были проведены в кратчайшие сроки, определился подрядчик и он сегодня приступил к работе. Сейчас идут работы по укладке покрытия и установке малых архитектурных форм», - добавил Орлин.

Делать детские площадки тематическими предложило министерство благоустройства Московской области. По замыслу, они должны быть не только интересными и безопасными, но и развивающими.

По словам Орлина, на новых детских площадках в парках будут современные покрытия, малые архитектурные формы, отвечающие всем требованиям безопасности, наружное освещение.

По графику все работы по благоустройству детских игровых площадок в парках Долгопрудного должны завершиться к 31 октября, однако подрядчик обещает закончить работы раньше.