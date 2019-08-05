РИАМО - 5 авг. Свыше 400 жителей Подмосковья пришли на Всероссийскую донорскую субботу, а до процедуры сдачи крови были допущены более 300 человек, было собрано порядка 120 литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Такие мероприятия, как Всероссийская донорская суббота, являются напоминанием о том, что донором крови можно стать в удобное время и проведение акций в выходные дни позволяет привлечь к этому большее количество людей, включая тех, кто не может из-за напряженного графика прийти на станцию в будние дни», - сказала главный внештатный специалист по трансфузиологии министерства здравоохранения региона и Миздрава РФ по ЦФО Мария Аппалуп.

По итогам акции было собрано более 120 литров крови. Активнее всего люди посещали Раменскую центральную районную больницу и Щелковскую станцию крови. Так, в Раменском городском округе поучаствовать в акции захотели 42 человека, а 35 из них допустили к сдаче крови. В Щелкове на станцию переливания крови пришли 35 человек, а допущен был 31 человек.

Кроме того, в донорской акции себя проявили жители Одинцовского городского округа. Там нашлось 30 потенциальных доноров, из которых 20 допустили к сдаче крови.

Все, кто не успел поучаствовать в акции, в любой день и без очередей сдать кровь на Московской областной станции переливания, которая находится по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.