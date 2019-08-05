РИАМО - 5 авг. В селе Ловцы городского округа Луховицы прошло торжественное открытие мемориального комплекса на месте захоронения мецената Ивана Ципулина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первый заместитель главы городского округа Луховицы Валерий Фролов поблагодарил активистов и краеведов, которые буквально по крупицам собирали сведения о меценате.

«На мероприятии присутствовала и делегация из города Калуги, в котором Иван Козьмич благодаря поддержке народа целых четыре срока был губернатором», - говорится в сообщении.

Иван Ципулин – российский купец, благотворитель. Был щедрым благотворителем сначала в Зарайском уезде, а позже и в Калуге. На его деньги были построены церкви, работные дома, отремонтировано здание Николаевской гимназии, также давал пожертвования бедным и сиротам.