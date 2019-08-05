РИАМО - 5 авг. Ввоз 4 тонн лекарств из Болгарии пресекли в городском округе Солнечногорск из-за отсутствия оригинала сертификатов анализа качества, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Партия поступила 25 июля из Болгарии по разрешению Россельхознадзора, в сопровождении ветеринарного сертификата на склад временного хранения «Автологистика» в Солнечногорске.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: груз прибыл с копиями сертификатов анализа качества от завода-изготовителя Болгарии от 16 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Груз после досмотра находился на ответственном хранении на СВХ ООО «Автологистика» в зоне таможенного контроля в транспортном средстве.

Груз оформили после предоставления оригиналов сертификатов анализа качества от завода-изготовителя Болгарии и отбора проб для лабораторных исследований на показатели безопасности продукции.