РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В подмосковном Подольске разыскивают 73-летнего Валерия Юдина, который 4 августа ушел из пансионата и пропал, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Валерий Юдин, 73 года, деревня Федюково. Ушел из пансионата и пропал, с 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Юдин носит усы, его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. Был одет предположительно в темно-синюю кофту на молнии, коричневую клетчатую рубашку, светло-синие джинсы, кроссовки, светло-серую бейсболку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.