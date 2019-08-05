РИАМО – 5 авг. В Волоколамске удалось решить проблему с обманутыми дольщиками, свои законные квадратные метры в доме на Пороховской улице получат свыше 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Второго августа было получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего проблемного жилого дома, расположенного на улице Пороховская, дом 20.

«Благодаря помощи губернатора Московской области Андрея Воробьева, совместной работе администрации горокруга, министерства жилищной политики, ООО «СК «АСК»» и самих жителей у нас полностью решился вопрос с обманутыми дольщиками. Второго августа 2019 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего проблемного объекта – многоквартирного жилого дома на Пороховской улице. Собственники 109 квартир ждали этого события с июля 2015 года», – отмечается в сообщении.

До недавнего времени на территории муниципалитета было два проблемных дома. В ноябре 2018 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного трехэтажного жилого дома на 45 квартир, строительство которого началось еще в 2013 году, а в августе этого года введен в эксплуатацию дом на 109 квартир по улице Пороховская

«Таким образом, проблема дольщиков на территории Волоколамского городского округа решена полностью!» – подчеркнул глава муниципалитета Михаил Сылка.

Строительство объекта началось в 2014 году, первоначальная планируемая дата ввода дома в эксплуатацию – июль 2015 года, затем дата переносилась, в 2017 году дом был признан проблемным.

Окончательно объект был достроен в 2018 году. С декабря минувшего года велась подготовка документов для сдачи в эксплуатацию жилого дома.