РИАМО - 5 авг. В рамках программы софинансирования «Мой подъезд» в 2019 году в городском округе Долгопрудный запланирован ремонт 200 подъездов, а на данный момент отремонтировано уже 73, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Программу «Мой подъезд» на территории Подмосковья реализуют по поручению губернатора Андрея Воробьева с целью максимально быстро привести подъезды домов в надлежащее состояние и сделать их комфортными для проживания.

«В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в этом году в Долгопрудном будут отремонтированы 200 подъездов в 64 многоквартирных домах. В настоящее время ремонт завершен в 73 подъездах, составлены акты выполненных работ», - говорится в сообщении.

Планируется, что отремонтированные подъезды в ближайшее время проверит Госжилинспекция. А пока реализация программы в Долгопрудном продолжается - на сегодняшний день ремонтные работы проводят в 51 подъезде городского округа.

Всего в 2019 году в рамках программы планируется привести в порядок 14,5 тысяч подъездов по всему Подмосковью. На эти цели выделено 4,2 миллиарда рублей.

Программа стартовала в 2017 году, а совсем недавно ее действие было решено продлить до 2020 года. Участие в ней добровольное, решение о нем принимается собственниками многоквартирного дома. Они же могут повлиять на детали ремонта и предельную стоимость планируемых работ.