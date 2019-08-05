РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В микрорайоне Климовск Подольска началось комплексное благоустройство дворовых территорий на улицах Симферопольская и Западная, где появятся новые парковочные места и площадки для отдыха, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовске начались работы по комплексному благоустройству двух объединенных дворовых территорий на улице Симферопольская возле домов №№23, 25, 27, 29, 31, 33; и на той же улице возле домов №№7, 9, а также на улице Западная у домов №№6, 8, 10, 12», – говорится в сообщении.

Подрядные организации 5 августа приступили к подготовительным работам и начали демонтировать старый бортовой камень и покрытие, проводить планировочные работы. На улице Симферопольская у домов №№23, 25, 27, 29, 31, 33 сделают ремонт асфальтового покрытия на площади 2 848 квадратных метров и отремонтируют тротуары на площади 1 198 квадратных метров. Обустроят дополнительные парковочные места на площади 1997 квадратных метров. Установят 1 666 садовых и 725 дорожных бортовых камней. Обустроят 850 квадратных метров газонов. Сделают площадки для отдыха на площади 70 квадратных метров.

На улице Симферопольская возле домов №№7, 9, и на улице Западная возле домов №№6, 8, 10, 12 отремонтируют асфальтовое покрытие на площади 618 квадратных метров и тротуары площадью 901 квадратный метр. Обустроят дополнительные парковочные места на площади 1 130 квадратных метров. Установят 1 270 садовых и 460 дорожных бортовых камней. Обустроят 972 квадратных метра газонов и 80 квадратных метров площадок для отдыха.