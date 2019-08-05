РИАМО – 5 авг. В Подмосковье аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) переводятся на режим работы в две смены, исследование осуществляется бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача, говорится в сообщении пресс-службы здравоохранения Московской области.

«Для нас важно обеспечить доступной и качественной медицинской помощью, в том числе диагностической, всех жителей Подмосковья. Чтобы сократить время ожидания исследования, мы переводим тяжелое оборудование, в котором есть наибольшая потребность у жителей, на двухсменный режим работы. Если есть необходимость, открываем дополнительную запись в субботу», – отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, с недавнего времени увеличено время работы аппарата МРТ в Люберцах – с 08:00 до 18:00. Ежедневно на оборудовании проводятся 16 исследований – по восемь в смену.

«Благодаря увеличению времени работы аппарата МРТ, среднее время ожидания исследования в нашей больнице сократилось более чем в три раза: с 12,5 дней до 3,75», – уточнил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он добавил, что аппарат магнитно-резонансной томографии находится в поликлинике №6 по адресу: улица Назаровская, дом 3. Исследование осуществляется бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Магнитно-резонансная томография – способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.