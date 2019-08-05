РИАМО - 5 авг. В Подмосковье в рамках празднования Дня физкультурника 10 августа пройдет региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», ожидается порядка 1,5 тысяч участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Уличный баскетбол притягивает большое количество внимания. Зрителям он интересен динамикой и остротой борьбы, участникам – помимо всего этого, еще и доступностью. В прошлом году игры «Оранжевого мяча» стали одной из самых популярных площадок в рамках Дня физкультурника. <…> В этом году мы ожидаем порядка 1,5 тысяч баскетболистов и не меньший аншлаг со стороны гостей», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Все команды будут поделены на три возрастные категории - до 16 лет, 17-18 лет и старше 19 лет. Хотя принять участие смогут все желающие любого возраста. В каждой команде будет по четыре игрока, один из которых должен быть запасным.

В прошлом году участие в соревнованиях приняли более 800 человек, заявки пришли от 233 команд из 42 муниципалитетов. В этом году интерес к турниру повысился.

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