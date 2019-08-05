РИАМО - 5 авг. Предприятие общественного питания в Ивантеевке оштрафовали на 40 тысяч рублей, так как обнаружили в морозильнике просроченную продукцию весом 139,6 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле 2019 года управление провело внеплановый мониторинг предпринимателя в Ивантеевке, осуществляющего закупку, хранение мясосырья, его переработку и реализацию готовой продукции (предприятие общественного питания).

«Выявлены нарушения требований действующего законодательства в области качества и безопасности пищевой продукции, а именно: в морозильной камере на хранении обнаружена животноводческая продукция с нарушениями условий хранения, без ветеринарно-сопроводительных документов и с истекшим сроком годности, общим весом 139,6 килограмма», - говорится в сообщении.

Продукция была признана некачественной и опасной, изъята из оборота собственником продукции и помещена в изолированный морозильный ларь до вынесения решения о ее утилизации или уничтожении государственной ветеринарной службой.

По факту прибытия службы опасную животноводческую продукцию не обнаружили. Со слов собственника продукции, он утилизировал ее в контейнер твердых бытовых отходов.

В конце июля 2019 года управление за нарушение «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» привлекло предпринимателя к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 Кодекса административных правонарушений РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов» и выбрало наказание в виде штрафа.