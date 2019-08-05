РИАМО – 5 авг. Малый и средний бизнес увеличивает свой вклад в экономику столицы, так, в первой половине 2019 года предприниматели перечислили в бюджет города 254,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприятия малого и среднего бизнеса перечислили в бюджет Москвы 254,7 миллиарда рублей за шесть месяцев 2019 года. Это на 15,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в казну города за первое полугодие 2019-го поступило 1,2 триллиона рублей доходов», – говорится в сообщении.

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике города постоянно увеличивается. В 2014 году поступления от субъектов МСП (включая поступления от индивидуальных предпринимателей) составляли около 17% от всех доходов бюджета. Сегодня вклад малого и среднего бизнеса вместе с поступлениями от индивидуальных предпринимателей достиг 22,7%.

Большую часть от общего объема поступивших средств обеспечили предприятия, работающие в сфере торговли, – 26,8%. Субъекты предпринимательства, занятые в строительном бизнесе, перечислили в городской бюджет 22,5%.

Еще 8,2% получено от предприятий сферы услуг, 7,7% – от предприятий сферы обрабатывающей промышленности. Увеличивается и объем поступлений по упрощенной системе налогообложения. Так, по сравнению с первой половиной 2018 года они выросли на 20,8% и составили 58,4 миллиарда рублей.

«В Москве создана целая система поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая в себя разнообразные программы и механизмы. Среди них специальные налоговые режимы – упрощенная и патентная системы налогообложения, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, возмещение части расходов на уплату процентов по кредитным договорам, установление льготных ставок аренды, организационная и информационная поддержка и другие», – пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, в результате поступления в бюджет платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня выше, чем поступления от крупнейших налогоплательщиков.

«Данный факт свидетельствует о том, что малый и средний бизнес в Москве имеет возможность развиваться, наращивать объемы выпуска продукции и оказываемых услуг, создавать новые рабочие места», – подчеркнула Зяббарова.