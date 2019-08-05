РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Пожилой мужчина за рулем автомобиля «Ока» сделал остановку вдоль трассы в районе микрорайона Львовский Подольска, он вышел из транспортного средства и скончался, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Львовский около 17:00 пожилой мужчина вышел из своего автомобиля «Ока» возле бывшего Львовского поста ДПС и ему стало плохо. Я хотел помочь и вместе с другим очевидцем мы вызвали скорую помощь, она приехала быстро, в течение пяти минут, но он скончался», – сказал свидетель.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области подтвердил, что в микрорайоне Львовский умер мужчина.

«Предварительная причина – сердечный приступ. Там не было никакого ДТП и машина его не сбивала», – сказал сотрудник.