РИАМО - 5 авг. За неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию 15 нежилых строений и один многоквартирный дом, а также начали строить 26 объектов различного назначения и две жилые многоэтажки, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Московской области.

Так, в Ступине завершилось строительство первой очереди школы. Сейчас здесь смогут разместиться 275 учеников, а всего школа рассчитана на 800 мест. Также у Дубненской городской больницы появился новый лечебный корпус на 190 мест. В Щелково на этой же неделе ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Волоколамске − девятиэтажный дом на 109 квартир.

«На прошлой неделе также были введены в эксплуатацию <…> образовательный центр «Созвездие» в Красногорске, две зоны отдыха в Балашихе, два склада в Сергиевом Посаде и Раменском, четыре объекта торговли», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Кроме того, на прошлой неделе начали возводить две школы в Балашихе на 600 и 400 мест, а также стартовало строительство двух жилых домов − в Дмитрове на 400 квартир и в Ногинске на 200 квартир.

Не обошли стороной и сельскохозяйственные объекты − в Озерах приступили к строительству молочно-товарной фермы на 1,2 тысячи голов, в Балашихе начали возводить коневодческий комплекс, где также построят складской комплекс.