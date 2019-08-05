РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. В подмосковных Люберцах до конца августа установят два контейнера для сбора пластиковых крышек, сообщается в Instagram-аккаунте Народного экологического совета горокруга.

«При активной поддержке политической партии «Единая Россия», общественной палаты городского округа Люберцы и управления по охране окружающей среды мы отправляем на изготовление два контейнера для благотворительного сбора «Добрые крышечки» вместо запланированного одного. Они займут свои места в нашем городе до конца августа», – говорится в сообщении.

Контейнеры появятся в парке «Наташинские пруды» и в микрорайоне Самолет. Ранее провели голосование на выбор дизайна, пользователи выбрали вариант в форме сердца.

Проект реализуется в рамках «Года добровольца» и федеральной программы по раздельному сбору отходов в Подмосковье. Основная цель проекта – содействие сбору пластиковых крышек, которые направляются на переработку, а вырученные средства перечисляются подопечным благотворительного фонда «Волонтеры – в помощь детям-сиротам». На вырученные средства для детей приобретаются жизненно необходимые реабилитационные средства.

«Крышечное» движение поддерживает экологию и помогает нуждающимся детям. С информацией о проекте можно ознакомиться в группе в соцсети «ВКонтакте» #Добрые_крышечки @dobrie_krishechki.