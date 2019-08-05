РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. В микрорайоне Стрелковский в Подольске отремонтировали 350 метров асфальтовой дороги в поселке Быково и начали ремонт дороги от съезда с М-2 «Крым» до поселка Стрелковской фабрики, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Стрелковский начали ремонт автодорог регионального значения от съезда с М-2 «Крым» до поселка Стрелковской фабрики. В планах ГБУ «Мосавтодор» на 2019 год также ремонт улицы Московской в поселке Александровке, улицы Строителей в деревне Федюково, частичный ремонт автодороги Подольск – Быково», – говорится в сообщении.

В минувшие выходные рабочие провели асфальтные работы на улице Полевой в поселке Быково общей протяженностью 350 метров. Всего в нынешнем году было запланировано проведение ремонтных работ на девяти муниципальных автодорогах общей протяженностью 4 километра 438 метров.

В микрорайоне Стрелковский завершается ремонт автодорог местного значения, запланированных на 2019 год по программе софинансирования. Работы велись в рамках реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».