РИАМО - 5 авг. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Лосино-Петровский включено 35 многоквартирных домов, на проведение работ планируют потратить более 525 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Более 120 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 27 многоквартирных домах, более 75 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в 25 МКД», – отмечается в материале.

На ремонт фасадов в 24 домах выделена сумма более 67 миллионов рублей. На утепление фасадов в 18 домах направят более 210 миллионов рублей, лифтовое оборудование заменят в одном доме на сумму более 6 миллионов рублей. На ремонт фундамента в 16 МКД выделено более 4 миллионов рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ, победителем стала организация ООО «СтарТен». В настоящее время фонд и подрядчик выполняют мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Лосино-Петровский включили три дома по общестроительным работам и шесть домов по замене лифтов

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысяч домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.