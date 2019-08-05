РИАМО – 5 авг. Свыше 1,1 тысячи случаев хищения электрической энергии выявили сотрудники ПАО «Россети» на территории Москвы и Московской области за первое полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В ходе проверок приборов учета электроэнергии у потребителей было составлено 976 актов о безучетном электропотреблении. У недобросовестных граждан обнаружены нарушения в порядке учета электрической энергии, среди которых отсутствие пломб энергосбытовой организации, подключения питающих кабелей до прибора учета, использование магнитов и заряженных счетчиков, использование неисправных приборов учета и так далее», – отмечается в сообщении.

Общий объем «недоучтенного» электричества превысил 72 млн кВтч, а его стоимость – более 170 миллионов рублей. Стоимость «потерянных» киловатт-часов будет включена в счета недобросовестных граждан на оплату электрической энергии.

«В случае отказа оплатить «неучтенное» электричество, гражданам будет грозить отключение электроснабжения за долги перед сбытовой компанией», – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, во время рейдов было обнаружено 130 случаев самовольного потребления электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией. Это значит, что более сотни находчивых граждан потребляли электроэнергию, не оплачивая ее.

В отношении таких потребителей были составлены акты о бездоговорном электропотреблении, согласно которым без договоров энергоснабжения было потреблено более 110 млн кВтч электрической энергии общей стоимостью свыше 620 миллионов рублей. Все недобросовестные потребители получили счета на оплату «бездоговорного» электричества с внушительными суммами.

Общая стоимость «украденных» в Московском регионе киловатт-часов за первое полугодие достигла почти 790 миллионов рублей.

Энергетики напоминают, что цена «ворованного» электричества, как правило, в несколько раз превосходит стоимость фактически потребленного электричества за тот же период. Причина в том, что объем неучтенного потребления электрической энергии рассчитывается не по приборам учета, а по формуле, прописанной в ПП РФ №442 от 4 мая 2019 года, и превышает объем фактического потребления.

По всем фактам выявленного бездоговорного и безучетного электропотребления ПАО «МОЭСК» направляет материалы в правоохранительные органы о привлечении нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность за бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии предусмотрена статьей 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

Согласно данной статье за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии предусмотрен штраф для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей.