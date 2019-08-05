РИАМО - 5 авг. Следователи устанавливают обстоятельства тяжелого травмирования качелями малолетней девочки в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа, у ребенка диагностировали перелом черепа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В центральную районную больницу Орехова-Зуева 3 августа доставили двухлетнюю девочку с переломом основания черепа, из-за чего ребенок впал в кому. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, деревянные качели стояли у одного из домов в деревне округа Ликино-Дулево. Прежде чем посадить дочь на качели, женщина решила проверить их на прочность, потрогав перекладины. В этот момент одна из деревянных балок отлетела и придавила ребенка.

Девочку сразу доставили в медицинское учреждение. За ее жизнь и здоровье в настоящий момент борются врачи.

Следователи опросили мать девочки, а также жителей деревни, которые пояснили, что качели являются самодельными и бесхозными.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.