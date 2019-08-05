РИАМО - 5 авг. Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу на арест бывшему сенатору Совета Федерации Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и брату Руслану, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда на постановление продления срока содержания под стражей в отношении Рауля, Руслана и Рауфа Арашуковых. Суд оставил решение без изменений», – сказал собеседник агентства.

Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки.

Экс-сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Кроме того, среди фигурантов данного дела – брат бывшего сенатора Руслан Арашуков.