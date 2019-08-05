РИАМО - 5 авг. Госжилинспекция Московской области провела проверки по заявлениям граждан в 16 жилых домах 12 муниципалитетов региона, все выявленные нарушения управляющие компании устранили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки прошли в городских округах Красногорск, Мытищи, Щелково, Ступино, Солнечногорск, Электросталь, Балашиха, Лобня, Жуковский, а также в Коломенском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах.

«Жители многоквартирных домов <…> обратились в Госжилинспекцию Московской области. В своих заявлениях собственники жилья просили провести проверки деятельности управляющих организаций по содержанию общего имущества их домов», - говорится в сообщении.

Нарушения, выявленные в ходе проверок, были различной тяжести. Например, в двух домах в Мытищах зафиксировали вздутие кровельного покрытия, а также просветы в шифере, из-за чего на чердаках были протечки. А в Щелкове козырьки подъезда и вовсе представляли опасность для людей.

«Нарушения, допущенные ООО «Вега» в жилом доме №4 по улице Маслова в поселке Монино городского округа Щелково, заключались в том, что бетон по краям козырьков подъездов оказался разрушен до арматуры, что представляло угрозу здоровью жителей», - уточняется в материале.

В Щелкове и Сергиевом Посаде в ужасном состоянии были ступени у нескольких подъездов. В Ступине инспекторы нашли подтопленные из-за неисправности трубопроводов подвальные помещения. В доме в Жуковском была разрушена теплоизоляция, а инженерные коммуникации были в плачевном состоянии. В Солнечногорске УК допустила общее захламление подвального помещения.

В тоже время в Красногорске были выявлены факты неисправности входных и тамбурных дверей — из-за неплотно притвора температура в общих помещениях домов была слишком низкой. В Лобне инспекторы зафиксировали разрушения в виде вертикальных трещин в стыковых соединениях компенсационных швов. Похожая проблема была выявлена и в Наро-Фоминске. Там частично были разрушены межпанельные швы одного из домов.

В Электростали и Балашихе управляющие компании допустили частичное разрушение цоколей зданий.

Все 16 проверенных Госжилинспекцией домов были приведены в нормативное состояние. В отношении всех виновных были выписаны штрафы.