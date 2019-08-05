РИАМО – 5 авг. Незаконную рекламу алкоголя обнаружили в одном из ресторанов, расположенном в центре столицы, компании-нарушителю может грозить штраф до полумиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Установлено, что по периметру уличной территории столичного ресторана «Law & Son бар & гриль», принадлежащей ООО «Квайт», распространялась реклама изготовителя алкогольной продукции, а именно наименования алкогольного напитка Wild Turkey, на декоративных бочонках в виде ограды с надписями (слоганами) – «Выдержка, которой можно позавидовать», – отмечается в сообщении.

Специалисты ФАС установили, что главной целью упомянутой рекламы было привлечение внимания потребителя к алкогольной продукции и реклама является несоответствующей требованиям законодательства и считается ненадлежащей (пунктом 4 статьи 3 закона о рекламе).

«Ответственность за нарушение требований несет рекламораспространитель, которым в данном случае является ООО «Квайт», – подчеркивается в материале.

Комиссия Московского УФАС пришла к выводу о необходимости выдачи ООО «Квайт» предписания о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе. В случае, если нарушение не будет устранено, компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей.