РИАМО – 5 авг. Порядка 10 тысяч человек побывали в павильоне «Макет Москвы» за один день, это стало новым рекордом по посещаемости, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики и строительства.

Новый рекорд посещаемости макета Москвы, который находится в одноименном «круглом» павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ, был установлен в минувшую субботу, 3 августа.

«В течение дня макет посетило 9918 человек, что является абсолютным рекордом с момента открытия павильона в октябре 2017 года. «Макет Москвы уже давно стал самостоятельным туристическим объектом, который пользуется большой популярностью не только у москвичей, но и у гостей столицы из различных регионов России и зарубежья. Достаточно заглянуть в книгу отзывов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в книге отзывов посетители из маленького городка Муравленко на Ямале признаются, что после посещения макета захотели сделать что-то подобное у себя. А гости из белорусского Гомеля пообещали вернуться сюда еще раз после работ по расширению экспозиции.

Он напомнил, что макет создается с 2012 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Его отличают поразительная детализация зданий и сооружений, кропотливое воссоздание ландшафта, а также техническая начинка, позволяющая «управлять» каждым отдельным объектом.

Левкин уточнил, что в октябре этого года площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратных метров и составит 429 «квадратов».

«На макете появится более 1 тысячи новых объектов, в числе которых около 25 – знаковые: Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ», Екатерининский дворец», – перечисляется в материале.

Руководитель департамента разъяснил, что на период проведение монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа.

В настоящее время макет площадью 368 квадратных метров представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1 к 400.

Всего с момента открытия павильон «Макет Москвы» посетили 475 тысяч человек.

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