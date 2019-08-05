РИАМО - 5 авг. Пресненский суд столицы арестовал участника несогласованной акции 3 августа Владислава Синицу, который в соцсетях призывал к насильственным действиям в отношении детей полицейских, сообщила РИАМО пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По версии следствия, 31 июля Синица посредством публикации в одной из соцсетей призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Его преступный умысел был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

«В отношении Владислава Синицы избрана мера пресечения в виде ареста. До 5 октября», - сказала Кокая.

В рамках уголовного дела в отношении арестованного следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем его действиям, проверив причастность Синицы к иным возможным фактам противоправной деятельности.