РИАМО - 5 авг. Исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенска Артур Болотников вручил ключи и договор найма жилого помещения 18-летнему Сергею Шамонову, который является сиротой, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Это событие стало возможным благодаря участию Воскресенска в областной программе по предоставлению комфортабельного жилья детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Сергею 17 июля исполнилось 18 лет. Получается, что к своему 18-летию он получил замечательный подарок – ключи от новой однокомнатной квартиры в многоквартирном доме Лопатинского микрорайона города Воскресенска. Сергей учится на 3-м курсе ОСП №2 Воскресенского колледжа, получает профессию мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей», - говорится в сообщении.

Но кроме учебы он профессионально занимается спортом. Увлекается восточными единоборствами, занимаясь в спортклубе «Химик» под руководством опытного тренера, вице-президента Федерации кунг-фу России Дмитрия Гулина.

«Сергей - очень перспективный спортсмен, целеустремленный, со своим боевым настроем. Несколько лет назад в секцию его привела старшая сестра, которая также занимается единоборствами. Ну, а в обычной жизни он нормальный русский паренек. Приятно, что у него теперь есть своя квартира, надеюсь, этот факт станет дополнительным стимулом для будущих спортивных побед», - отметил тренер Шамонова.

Молодой спортсмен завоевал два золота в составе сборной России на I Кубке мира по кунг-фу, проходившем в июне этого года в Ереване. А сейчас вместе с тренером они активно готовятся к XII Всероссийским юношеским играм боевых искусств, которые пройдут в Анапе в сентябре.

Поздравляя новосела, Болотников пожелал юноше на новом этапе жизненного пути исполнения всех его желаний, счастья, успехов в спорте и удовлетворения от выбранной профессии.

Специалисты отдела по учету и распределению жилой площади районной администрации работают в рамках муниципальной программы «Жилище». Задачей одной из подпрограмм этого документа является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При имеющейся норме предоставления 27 квадратных метров, закупаются однокомнатные квартиры большей площади от 37,2 квадратных метра и больше в рамках, предусмотренных бюджетом денежных средств.

В этом году уже 13 молодых жителей городского округа этой категории получили ключи от новых квартир. Бюджетом области на эти цели предусмотрено свыше 40 миллионов рублей. До конца года еще семь человек получат благоустроенное жилье.