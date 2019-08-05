РИАМО – 5 авг. Реконструкция театра имени Наталии Сац в Москве обойдется федеральным властям в 1,7 миллиарда рублей, все работы планируют завершить к ноябрю 2021 года, сообщается на сайте RosTender.info.

В Московском детском музыкальном театре имени Н.И. Сац вскоре начнутся работы по масштабной реконструкции.

«Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер по выбору подрядчика. Заявки от участников принимаются до 16 августа, и в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя», – говорится в сообщении.

Согласно материалам тендера, в театре предстоит провести реконструкцию и техническое перевооружение, отремонтировать большой зал и фойе.

Кроме прочего, световое и музыкальное оборудование зрительного зала и сцены заменят на современное.

«Из федерального бюджета на обновление учреждения культуры направят 1 миллиард 722 миллиона рублей», – уточняется в материале.

Как ожидается, после реконструкции театр будет открыт для посетителей в ноябре 2021 года.