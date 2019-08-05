РИАМО - 5 авг. Подмосковные спортсмены выиграли медали на международных соревнованиях: на одном по греко-римской борьбе в Новосибирске и на двух по вольной борьбе в польской Варшаве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все три соревнования прошли со 2 по 4 августа: 24-й международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Александра Нестеренко состоялся в Новосибирске, а в столице Польши Варшаве прошли соревнования Poland Open-2019 и Мемориал Циолковского-2019 по вольной борьбе. Представители Московской области заняли призовые места на каждом из трех стартов.

«Радует тот факт, что представители Московской области есть в составе национальной сборной на всех этих соревнованиях, и то, что на каждом из них подмосковным спортсменам удалось завоевать медали различного достоинства. Это безусловно говорит о высочайшем уровне их мастерства», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Новосибирске Павел Петруничев стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 97 килограммов, а в категории до 87 килограммов третье место занял Илья Никифоров.

На соревнованиях Poland Open-2019 Мария Гурова и Наталья Воробьева стали сильнейшими в своих весовых категориях. Они завоевали две золотые медали в категориях до 55 килограммов и до 76 килограммов соответственно.

Еще одно золото московской области и сборной России принес Магомедрасул Идрисов. Он стал сильнейшим в категории до 61 килограмма на Мемориале Циолковского-2019.