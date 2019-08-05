РИАМО - 5 авг. В ходе фестиваля настольного тенниса RocketFest в Одинцове за победу поборются порядка 250 спортсменов, а общий призовой фонд соревнований составит 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Масштабное мероприятие пройдет 10 и 11 августа. Его участниками станут спортсмены из 48 регионов страны, прошедшие региональные этапы отбора.

«Фестиваль RocketFest пройдет в Подмосковье уже во второй раз. Из года в год его масштабы растут. По сравнению с прошлым годом, мы ожидаем увеличение числа участников и регионов, которые они представляют. Призовой фонд также будет больше. Он возрос на 50% по сравнению с прошлогодним фестивалем», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Всего в отборе на финальный этап RocketFest в Одинцове участвовали более 4 тысяч человек. Призовой фонд будет распределен между спортсменами, выступающими в командном и личном зачетах. 200 тысяч рублей будут разыграны в соревнованиях команд, 400 тысяч рублей поделят между собой победитель и призеры личного первенства.