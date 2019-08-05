РИАМО - 5 авг. Полицейские городского округа Лобня задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня обратился 29-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный похитил у него мобильный телефон стоимостью порядка 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 46-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.