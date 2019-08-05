РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Асфальтобетонные работы начались в рамках комплексного благоустройства объединенной дворовой территории домов на улицах 65-летия Победы, Генерала Варенникова и Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики Подольска, там появятся новые парковочные места, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«ООО «Площадь-Строй» в соответствии с муниципальным контрактом с комитетом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Подольска приступило к выполнению асфальтобетонных работ в рамках комплексного благоустройства объединенной дворовой территории в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы, у домов №№1 и 3, на улице Генерала Варенникова, у дома №4, на улице Генерала Смирнова, у дома №10», – говорится в сообщении.

Стоимость выполняемых работ – более 1,7 миллиона рублей. На объединенной дворовой территории оборудуют дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки.

Сотрудники территориального управления осуществляют ежедневный контроль за ходом работ, согласование размещения объектов с советами многоквартирных домов.