РИАМО - 5 авг. После мониторинга придорожных территорий Подмосковья ответственные организации исправили 54 нарушения порядка на остановках, ограждениях в местах земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Инспекторы управления проверили, как ответственные организации выполняют областные правила чистоты, порядка и благоустройства.

«В Пушкинском городском округе за неделю устранено девять нарушений в содержании дорог. Наведен порядок на территории у остановочных павильонов в деревне Левково, на Красноармейском шоссе. Благодаря инспекторам установлены ограждения в местах проведения земляных работ на трассе Нагорное - Зимогорье, а также на улице Луговая и на пересечении Староярославского шоссе и трассы А-107», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В Подольске восстановили благоустройство территории после проведения земляных работ вдоль проезжей части на улице Академика Доллежаля. В Можайском округе устранили три нарушения чистоты и порядка вдоль дорог на улицах Коммунистическая, Красных Партизан и Железнодорожная.

В Мытищах приведены в порядок зеленые насаждения вдоль дороги на улице Станционная. В Ленинском округе подобное нарушение устранено на улице Крымская. В Наро-Фоминском округе приведена в порядок автобусная остановка «Таширово», и наведен порядок вдоль автодорог у деревень Григорово и вдоль улиц Шибанкова и Пешехонова.

В Клину приведена в порядок остановка «Станция «Фроловская». В Электростали предотвращено загрязнение автодороги у карьера Есино. В Коломенском округе налажена уборка обочин у села Пирочи.

В Озерах устранено четыре нарушения в содержании остановок «Полуряденки», «Мост» и «Поворот Протасово». В Орехово-Зуевском округе убран мусор вблизи территории железнодорожного вокзала и около железнодорожной станции в Куровском.

В Чехове инспекторы предотвратили три факта загрязнения территории при перевозке сыпучих средств автомобилями без тента. В Павловском Посаде наведен порядок у дороги вблизи СНТ «Рубин» и на улице Тихонова.

В Серебряных Прудах устранено 11 нарушений. В большинстве своем они касались норм содержания зеленых насаждений. Окос травы произведен на различных участках автодорог Серебряные Пруды - Кашира.

В Красногорске за неделю инспекторы заставили отремонтировать тротуар и подъездную дорогу на улице Панфилова, а также предотвратили загрязнение транспортом дороги вблизи проведения земляных работ на этой же улице. В Балашихе наведен порядок вдоль дороги на улице Спортивная, а в Одинцове на Минском шоссе у поворота на деревню Осоргино.

Госадмтехнадзор контролирует состояние полос отвода вблизи всех автотрасс в течение всего года.