РИАМО (КРАСНОГОРК) - 5 авг. В микрорайоне Брусчатый поселок в Красногорске по просьбе местного жителя вывезли скопившийся на контейнерной площадке мусор, сообщается на портале «Добродел».

По словам пользователя, контейнерная площадка на пересечении улицы Парковой и первого проезда Народного ополчения в микрорайоне Брусчатый поселок была переполнена, мусорные пакеты стояли на земле. Местный житель предположил, что причиной стало недостаточное количество контейнеров.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов по адресу: Красногорск, 1-й проезд Народного ополчения осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что по вопросу увеличения количества контейнеров следует обращаться в управляющую компанию.