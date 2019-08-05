РИАМО - 5 авг. Власти столицы утвердили проект планировки территории части производственной зоны №56 «Грайвороново», ограниченной Рязанским проспектом и Московской окружной железной дорогой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, проект предусматривает реорганизацию производственной территории с размещением объектов общественно-жилого и социального назначения. Реализацию проекта планируется осуществить за счет средств инвесторов и городского бюджета.

«Проектируемая территория расположена в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы, площадь составляет 85,5 гектаров. Здесь планируется возвести жилые дома с наземно-подземными автостоянками. На первых этажах разместятся детская поликлиника и объекты бытового обслуживания», – пояснила Княжевская.

Чтобы обеспечить местами в образовательных учреждениях, запроектирован комплекс зданий, включающий школу на 750 учеников и детский сад на 350 мест. Помимо этого, появится общественно-деловая застройка, в том числе технопарк. Это позволит создать дополнительные рабочие места в районе.

«Для комфорта и отдыха горожан планируется благоустроить два сквера. Запроектирована реконструкция и строительство более 3 километров улиц с обустройством остановок общественного транспорта и размещением светофоров. Также предусмотрено строительство внеуличного пешеходного перехода», – добавила Княжевская.