РИАМО – 5 авг. Подключенные к системе «Безопасный регион» камеры видеонаблюдения появятся в 1158 подъездах жилых домов подмосковного Реутова до конца текущего года, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

«В рамках совместного проекта с российской телекоммуникационной компанией МГТС до конца года в Реутове камерами подъездного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц будут оснащены 1158 подъездов в 331 многоквартирном жилом доме. Характеристики устанавливаемых в Реутове камер полностью соответствуют рекомендациям Главного управления региональной безопасности Московской области», – сказал Каторов.

Он уточнил, что с момента начала сотрудничества с МГТС уже установлены 97 подъездных видеокамер. Кроме того, реализация проекта «Безопасной регион» предусматривает оборудование видеонаблюдением мест наибольшего скопления людей, парков, скверов, городских улиц, пешеходных зон.

Все данные с камер в режиме реального времени получают сотрудники оперативных служб, а также отдел мониторинга Реутовского подразделения Центра управления регионом (ЦУР) Московской области.

По данным Реутовского информагентства, в настоящий момент в Реутове работают более 700 камер видеонаблюдения, что за минувший год уже позволило на 30% снизить количество угонов автомобилей, а также минимизировать число случаев уличной преступности.