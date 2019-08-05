РИАМО - 5 авг. На улице Мира в Клину открыли первый, полностью автоматизированный блочно-модульный тепловой пункт, он будет обслуживать 15 зданий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый ЦТП появился напротив дома №15 на улице Мира. Оборудование в нем полностью отечественное. ЦТП будет обслуживать порядка 15 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов.

«Первый и самый главный плюс в работе этого пункта – в квартирах во время отопительного сезона теперь не будет перетопа. Следующий этап – наладить равномерную подачу горячей воды в дома. Для этого необходимы масштабные работы по перекладке водопровода. Они в планах», - говорится в сообщении.

Буквально через месяц начнется монтаж еще одного модульного теплового пункта. Он будет располагаться на территории центрального рынка, в зоне его обслуживания здания на улице Крюкова.

«Важно вводить в строй именно такие объекты. Новая современная станция – это шаг в будущее. Жителям она обеспечит более комфортное проживание. Станция будет работать в автономном режиме. Отслеживать ее функционирование можно удаленно. Проверка оборудования будет происходить во время плановых обходов. Это упрощает работу сотрудников сферы ЖХК», - отметила глава городского округа Алена Сокольская.

Она добавила, что в Клину планируется развернуть целую сеть таких тепловых пунктов и, в первую очередь, возле домов старой постройки, где регистрируются проблемы с перетопами или недотопами.