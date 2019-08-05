РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В подмосковном Подольске прокуратура должна принять решение о дальнейшей судьбе покупателя, который перепутал этикетки на рыбе в гипермаркете «Глобус», сообщил «РИАМО в Подольске» юрист Сергей Кудинов.

В Подольске возбудили уголовное дело в отношении покупателя гипермаркета «Глобус», который, перепутав чек-этикетку, заплатил за карпа, а купил форель. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

«Дело передали в отдел дознания в УМВД России по городскому округу Подольск. Сегодня (5 августа – ред.) был в прокуратуре, дело там на проверке. Решается вопрос: дело прекратить или направлять в суд», – сказал Кудинов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» юрист написал, что 2 августа к нему обратился ранее не судимый гражданин, семьянин, который работает в Москве в престижной компании. Он рассказал, что неделю назад брал продукты ко Дню рождения в гипермаркете «Глобус» в Подольске. Набрав в торговом зале снедь, в том числе рыбу, взвесил все на весах и прикрепил к упаковкам чек-этикетку. Кассир просканировал все товары и сообщил общую сумму покупок – 11 507 рублей. Гражданин оплатил товар с помощью банковской карты, получил чек и пошел к выходу. К нему подошли два охранника и сказали, что некоторые товары неправильно взвешены, предложили пройти в комнату охраны перевесить.

Один из охранников взял у гражданина пакеты с товарами, втолкнул гражданина внутрь подсобки, затем закрыл дверь снаружи. Через полтора часа приехала полиция (все это время гражданин был заперт в подсобке), и охрана магазина обвинила гражданина в краже форели.

Выяснилось, что он взял 3 килограмма 450 граммов форели (готовый продукт) стоимостью 1,1 тысячи рублей за килограмм, а весы выбили чек на карпа сырого стоимостью 250 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 3 795 рублей, а карпа – 862 рубля 50 копеек, разница в цене рыбы составила 2 932 рубля 50 копеек.

Гражданин пояснил, что выбивал форель, а почему выбился карп, не понимает, скорее всего касса выбила не тот чек-этикетку. Он предложил оплатить недостающую сумму, однако руководство «Глобуса» отказалось. Полиция собрала материал и отпустила мужчину домой. Через три дня после этого гражданину позвонили из полиции и сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество».

Оперативный комментарий от представителей гипермаркета «Глобус» и правоохранительных органов получить не удалось. Портал «РИАМО в Подольске» следит за развитием событий.