РИАМО - 5 авг. В центральном парке культуры и отдыха в Мытищах продолжается возведение новых объектов и зон, а накануне тут появилась новая экозона — медовая поляна, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Маленькую поляну с медоносными растениями создали по предложению специалистов МКУ «Леспаркхоз». Эта экологическая зона вмещает в себя самые простые полевые растения средней полосы. При этом дизайнеры постарались передать в высадке форму пчелиных сот. Здесь же установили небольшие домики для пчел, скворечники и кормушки для птиц.

«Если этот маленький сад придется по душе посетителям и сохранится, то мы продолжим создавать такие тематические поляны и в дальнейшем», - сказала директор МКУ «Леспаркхоз» Татьяна Малешина.

Помимо этого, в главном парке Мытищ сейчас возводят новую танцплощадку и летнюю веранду с торговыми объектами. Открыть объекты планируется ко Дню городского округа, который будет отмечаться 31 августа.