РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. В подмосковных Люберцах сотрудники ГИБДД проверят машины на предмет перевозки краденных вещей, рейд продлится до 16 августа, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Квартира» проходит на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» до 16 августа.

«ОПМ проводят для снижения уровня квартирных краж, так как чаще всего кражи совершаются в теплые летние месяцы, пик – в июле и августе. Это объясняется различными факторами, в том числе и тем, что в летние месяцы граждане чаще оставляют открытыми двери и окна, чаще уезжают в отпуск или проводят значительное время на дачах и приусадебных участках. В рамках данной операции сотрудники ДПС осуществляют остановку автотранспорта, вызывающего оперативный интерес, в целях проведения осмотра и досмотра на предмет перевозки краденных вещей», – говорится в сообщении.

Вопрос профилактики имущественных преступлений зависит не только от непосредственной работы сотрудников правоохранительных органов, но и в значительной степени от бдительности самих граждан.

«К сожалению, собственники сами нередко дают злоумышленникам повод для осуществления криминального плана, тем самым раскрывая все свои секреты: оставляют в квартире сообщение на телефонном автоответчике об отъезде, делятся планами о предстоящих поездках в социальных сетях», – заключается в материале.