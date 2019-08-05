РИАМО - 5 авг. Для любителей сельского туризма подготовили интерактивную карту ферм Московской области, где можно познакомиться с крестьянским бытом.

Карта опубликована на официальном портале подмосковного правительства. На ней отмечены 37 ферм с указанием их названий, адресов и контактов. Также представлена информация об услугах, которые фермы предлагают гостям. Например, в Подмосковье агротуристы могут попробовать экологически чистые продукты, совершить прогулку на лошадях, переночевать на сеновале и многое другое.

Развитию сельского туризма в Московской области уделяют большое внимание. Регион принимает как отечественных, так и зарубежных агротуристов. Поездки на фермы позволяют жителям больших городов познакомиться с деревенской жизнью и почувствовать себя ближе к природе.

События в агротуристической сфере, происходящие в Московской области, регулярно попадают в число лучших по версии аналитического агентства «ТурСтат».

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