РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 11 августа будут проверять наличие тахографа на грузопассажирском транспорте, говорится в сообщении пресс-службы группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» доводит до сведения жителей и гостей, что в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами с 5 по 11 августа на территории обслуживания подразделения проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что одной из задач операции «Тахограф» является недопущение переработок, усталости водителя за рулем. Наиболее распространенное нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве.

Этот прибор контролирует движение автобуса в пути и предназначен для регистрации и сохранения важных показателей: скорость, маршрут, соблюдение ПДД, режим труда и отдыха. Он фиксирует, к примеру, превышение скорости и чрезмерную усталость водителя.