РИАМО - 5 авг. Компанию-недродобытчика, которая занималась разведкой и добычей полезных ископаемых в городском округе Истра, оштрафовали на 700 тысяч рублей из-за работы за допустимыми пределами горного отвода, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

ООО «Независимая нерудная компания» вело свою деятельность возле деревни Сысоево. Компанию решили проверить после обращения местного жителя, сообщившего в Минэкологии о нарушениях природоохранного законодательства.

«В ходе расследования установлено, что общество допустило нарушение лицензионных условий, ведя добычу за пределами горного отвода. Общая площадь незаконной разработки превысила 36 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Помимо этого, работники компании на водосборной площади участка добычи организовали незаконную свалку, состоящую, преимущественного, из боя железобетонных изделий, который сваливали на открытом грунте. Площадь навалов мусора составила около 3 тысяч квадратных метров.