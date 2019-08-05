РИАМО - 5 авг. Людей эвакуировали из здания Казанского вокзала из-за возгорания в подземном переходе под Рязанским проездом в столице, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В самом Казанском вокзале возгорания не было. Заявка была о якобы задымлении в Казанском вокзале. По прибытию было установлено, что происходило возгорание в подземном переходе под Рязанским проездом на площади 5 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дым из перехода затянуло в помещение вокзала, людей в целях безопасности из здания вывели.

Он добавил, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.